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55 минут назад

Microsoft вновь открыла доступ к установке Windows для россиян

Москва24иещё 6

Корпорация Microsoft вновь открыла доступ к установке Windows пользователям из России. Об этом сообщает газета "Известия".

Microsoft вновь открыла доступ к установке Windows для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows &lt;...&gt;. Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7", – указано в статье.

Уточняется, что установить операционную систему можно с помощью специального помощника по установке, который также предлагается к скачиванию на сайте Microsoft.

Ранее американская корпорация Microsoft ограничила для пользователей из России возможность обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11.

Проблемы со скачиванием Windows 10 и 11 начались у пользователей из России в июне этого года. Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России еще в марте 2022 года.

Наука и техника,Microsoft,
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