Microsoft вновь открыла доступ к установке Windows для россиян

Корпорация Microsoft вновь открыла доступ к установке Windows пользователям из России. Об этом сообщает газета "Известия".

"Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows <...>. Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7", – указано в статье.

Уточняется, что установить операционную систему можно с помощью специального помощника по установке, который также предлагается к скачиванию на сайте Microsoft.

Ранее американская корпорация Microsoft ограничила для пользователей из России возможность обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11.