Археологи открыли ритуальное здание в затерянном городе хеттов в Турции

Ученым удалось подтвердить, что археологический памятник Ушаклы-Хююк является хеттским городом Зиппаланду. Об этом сообщает Heritage Daily. Хетты – это древний индоевропейский народ, населявший территорию современной Турции.

Фото: Emanuele Taccola/University of Pisa Emanuele Taccola/University of Pisa

Хеттское царство существовало в 1800-1080 годах до нашей эры и было одним из основных конкурентов Египта бронзового века. Таблички, найденные в Хаттусе (столица хеттов), описывают Зиппаланду, один из древних хаттских культовых центров, посвященный хеттскому богу погоды.

На табличках описывается городская жизнь Зиппаланды, фестивали и ритуалы, а также упоминается храм бога бури, известного как Зиплантил, Васеззили, Васеззил или Вашеззашу. Ученые долго не могли понять, где он находится.

Согласно одной из теорий, доминирующей сейчас, курган Ушаклы-Хююк и постройки вокруг него - это и есть Зиппаланду. Во время раскопок в этом сезоне ученые из Пизанского университета обнаружили круглое сооружение хеттской эпохи, расположенное к северу от того, что, вероятно, является главным храмом города.

Функция и цель сооружения не до конца ясны, но профессор Анаклето Д'Агостино считает, что оно служило ритуальной цели. До этого удалось обнаружить четыре фрагмента клинописных табличек и керамики, которые подтверждают, что курган образовался в хеттскую эпоху.

Кроме того, удалось найти несколько построек, интерпретируемых как храм и крепость.

"Сооружение, вместе с другими находками, обнаруженными за эти годы, поможет укрепить уверенность ученых в том, что Ушаклы является Зиппаланду, центром культа могущественного бога бури, царской резиденцией, упомянутой в описании нескольких царских мероприятий", — говорят ученые.