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27 минут назад

Россиян призвали отказаться от покупки нового флагмана Xiaomi 13

Газета.Ru

Флагманская линейка Xiaomi 13 была представлена в начале декабря, и младшую модель уже можно купить на AliExpress, сообщает портал "Палач".

Россиян призвали отказаться от покупки нового флагмана Xiaomi 13
Фото: XiaomiXiaomi

Несмотря на то, что смартфон дешевле Pro-версии, пока его не рекомендуется рассматривать к покупке. Одной из причин, по которым не стоит покупать Xiaomi 13 - отсутствие нужных частот для работы в России 4G-сети, а именно Band 7 и 20.

Это объясняется тем, что смартфон пока доступен лишь для рынка Китая и не был представлен в других странах мира.

Кроме того, изменение курса валют сыграло роль в стоимости новинки, и теперь за Xiaomi 13 просят от 51,5 тыс. руб., что заметно выше его стоимости на старте продаж. При этом официальная стоимость китайского Xiaomi 13 начинается от 4 тыс. юаней (около 39,7 тыс. руб.). Вместо Xiaomi 13 автор "Палача" рекомендует присмотреться к модели Xiaomi 12T Pro, которая получила основную камеру с разрешением 200 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что в Китае представлена флагманская линейка смартфонов Redmi K60.

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