Семь современных моделей iPhone сравнили по автономности

В выпуске на YouTube-канале Mrwhosetheboss ведущий выяснил, какой из семи моделей смартфонов Apple быстрее всего разряжается, а какой - медленнее: iPhone 14 Pro Max, 14 Pro, 14, 13, 13 Mini, 12 или iPhone SE. Для этого на них запускали различные видео, игры и т.п.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Эксперт YouTube-канала Mrwhosetheboss узнал, на сколько часов хватит современных моделей смартфонов Apple при их активном использовании. В ходе эксперимента на iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12 и iPhone SE запускались игры, приложения и пр.

Чисто теоретически iPhone 13 Pro Max и iPhone 14 Pro должны лидировать по автономности, так как на них стоит новый чип и новый тип дисплея. Но что на деле?

Вывод

С самого начала теста было очевидно, что хуже остальных заряд держит iPhone SE: он смог продержаться 4 часа 52 минуты. И его имеет смысл покупать только в том случае, если вам жизненно необходимо иметь физическую кнопку «Домой».

iPhone 13 Mini оказался на предпоследнем месте. У него батарея разрядилась за 6 часов 36 минут. Он отлично подойдёт тем, кто ищет компактный смартфон.

Далее идёт iPhone 12. Однако время его работы очень близко к 13 Mini: 6 часов 48 минут.

Следующий аппарат - iPhone 14. У него сел аккумулятор спустя 7 часов 13 минут. Нужно при этом понимать, что он не особо отличается по автономности от iPhone 13 (7 часов 15 минут): по большей части улучшения касаются камеры.