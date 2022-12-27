Apple работает над обновленной версией iPad mini с более мощным чипом

По данным авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, Apple разрабатывает обновленную версию iPad mini с более производительным чипом. Об этом сообщает портал Macrumors.

Куо отметил, что основным отличием нового iPad mini станет более производительный чип, однако какой именно, не уточняется. Вероятнее всего, это будет Apple A17 или одна из версий производительных чипсетов серии M. По словам аналитика, массовые поставки нового планшета Apple ожидаются в конце 2023 - начале 2024 года.

Также Куо добавил, что Apple не станет отказываться от iPad mini в пользу iPad со складным экраном как минимум до 2025 года, поскольку такой планшет будет стоить заметно дороже моделей mini. Текущий iPad mini был представлен в сентябре 2021 года. Он оснащен 8,3-дюймовым дисплеем, чипом A15 Bionic, который также используется в iPhone 13 и 14, портом USB-C и сканером отпечатка пальцев Touch ID, совмещенным с кнопкой включения.