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34 минуты назад

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на тысячах смартфонов

Lenta.ruиещё 1

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на тысячах смартфонов от Apple, Samsung и Huawei после 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает Gizchina.

WhatsApp перестанет работать на тысячах смартфонов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации портала, это связано с отказом от обновления приложения для моделей гаджетов. Отмечается, что мессенджер не будет работать на 49 моделях гаджетов.

В перечень вошли iPhone 5, iPhone 5c, смартфоны серии Samsung Galaxy, а также линейка Huawei Ascend (D, D1, D2, G740, Mate и P1).

Среди моделей смартфонов, которые лишатся доступа к WhatsApp со следующего года, также указаны несколько гаджетов LG Optimus и Sony Xperia, HTC Desire 500 и Lenovo A820. Авторы статьи указали, что владельцам этих устройств необходимо приобрести более новый гаджет.

Ранее пользователям версии мессенджера WhatsApp для Windows стала доступна новая функция, связанная с отправкой сообщений. В десктопной версии мессенджера у юзеров появилась возможность отправлять сообщения самим себе.

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