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47 минут назад

Самые опасные хакерские группировки 2022 года

Мария Иванова

2021-2022 годы прошли под знаком не только пандемии, но и серьезных преступлений в киберпространстве: программы-вымогатели от различных хакерских группировок атаковали самые разные цели по всей планете. Некоторые из них преследовали прибыль, другие лишь предоставили вредоносное ПО злоумышленникам в обмен на сдельную плату. Портал securitylab.ru рассказал о самых видных хакерских группах 2022 года.

Самые опасные хакерские группировки 2022 года
Фото: ТАССТАСС

LockBit

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Группировка LockBit существует с 2019 года и занимается распространением одноименной программы-вымогателя по платной подписке. Согласно статистике GuidePoint Security, это самая многочисленная группа хакеров на данный момент: 4 из 10 жертв программ-вымогателей пострадали именно от LockBit. Вредоносное ПО было выпущено в июне, но до конца года распространилось на 41 страну в результате атак на производственные предприятия, потребительские организации, промышленность и недвижимость. LockBit также предлагает денежное вознаграждение в объеме до $1 млн за поиск уязвимостей в собственных вирусах.

Black Basta

Black Basta — сравнительно новый игрок в сфере цифровой преступности. По предположениям специалистов, группа состоит из участников распавшихся коллективов Conti и REvil. Black Basta получила известность после атак с применением QakBot: троянской программы, которая внедрялась в банковские системы для кражи финансовой информации жертв. Если верить статистики, за последний квартал 2022 года Black Basta атаковала примерно 50 американских организаций.

Hive

Hive преимущественно нападает на предприятия промышленного сектора, здравоохранения, энергетики и сельского хозяйства. Согласно информации ФБР, жертвами группировки стали почти 1 500 компаний со всего мира, тогда как сами хакеры получили приблизительно $100 млн в качестве выкупа. Не так давно Hive взяла на себя ответственность за взлом индийской энергетической компании Tata Power, а также нескольких американских колледжей. Специалисты полагают, что банда сотрудничает с другими хакерскими группировками и имеет налаженную инфраструктуру.

ALPHV/BlackCat

ALPHV/BlackCat существует примерно год, но за это время их программа-вымогатель получила репутацию одной из самых сложных и опасных. Банда якобы состоит из членов REvil и преимущественно атакует объекты критической инфраструктуры: аэропорты, операторов трубопроводов, нефтеперерабатывающие заводы и минобороны США. ALPHV/BlackCat, как и LockBit, предоставляет свои услуги по подписке, но известна тем, что периодически отказывается возвращать жертвам данные даже после получения выкупа.

BianLian

Сравнительно новая группировка, атакующая цели в Австралии, Северной Америке и Великобритании. Вымогатель BianLian построен на языке Go, что делает программу гибкой, однако сама группа якобы состоит из неопытных хакеров, которые пока еще не овладели экономической и логистической стороной своего бизнеса. BianLian активно развертывает новые серверы, но список жертв банды намекает, что участники заинтересованы прежде всего в деньгах/

Наука и техника,ФБР,
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