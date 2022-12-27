Xiaomi представила новые умные часы и браслет Redmi

Дочерний бренд Xiaomi, Redmi, провел масштабную презентацию, в рамках которой были представлены умные часы Redmi Watch 3 и фитнес-трекер Redmi Band 2. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Фото: Redmi Redmi

Redmi Watch 3 получили 1,75-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. Отмечается, что пиковая яркость экрана достигает 600 нит. В часах имеется встроенный GPS-трекер, модуль NFC, микрофон и динамик, позволяющие отвечать на звонки при подключении со смартфоном. В Redmi Watch 3 предусмотрен 121 режим тренировки и более 200 доступных циферблатов. Заявлено, что заряда Redmi Watch 3 хватит на 12 дней работы.

Браслет Redmi Band 2 оснащен прямоугольным AMOLED-дисплеем диагональю 1,47 дюйма. Толщина трекера составила 9,99 мм. В отличие от часов Watch 3, Redmi Band 2 получили лишь 30 спортивных режимов.

Производитель обещает, что браслет проработает от одного заряда до 14 дней. Отмечается, что Redmi Watch 3 и Band 2 получили защиту от воды 5 ATM и оснащены датчиками для отслеживания сердечного ритма, уровня кислорода в крови и мониторинга сна. Часы Redmi Watch 3 поступят в продажу в Китае по цене в 499 юаней (около 4,9 тыс. руб.), а Redmi Band 2 - 159 юаней (около 1,5 тыс. руб.).

О доступности новинок за пределами КНР пока не сообщается.