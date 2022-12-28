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16 минут назад

Казанские астрономы открыли около 500 галактик с активным ядрами с помощью eROSITA

Газета.Ruиещё 1

Российские ученые обнаружили 500 новых галактик с необычными ядрами. Об этом сообщает пресс-служба Казанского федерального университета.

В России открыли 500 галактик с активным ядрами
Фото: Газета.ру Газета.ру

Их удалось найти при анализе звездного каталога, составленного с помощью немецкого рентгеновского телескопа eROSITA, установленного на платформу «Спектр-РГ». В отличие от других известных активных галактик, недавно найденные обладают аномально большим собственным движением. Движением в астрономии называют угловое смещение по небосклону, оно составляет тысячные угловых секунд в год. Чем дальше объект, тем медленнее он движется, и потому далекие квазары и галактики считаются практически статичными. Ученые отмечают, что измеренные спутником GAIA собственные движения для этой группы галактик с активными ядрами формально могут свидетельствовать о движениях вещества в этих галактиках со скоростями в десятки-сотни раз превышающими скорость света, что противоречит законам физики.

Ученые выдвинули гипотезу, которая может объяснять аномалию. «Наличие значимого собственного движения у внегалактических источников может быть проявлением изменения фотоцентра объекта, если имеются несколько переменных источников внутри окна сканирования детекторов излучения GAIA. Еще в 1999 году американские ученые с помощью космического телескопа Хаббла измерили смещение сверхсветовых деталей в релятивистском джете в активном ядре галактики М87 примерно за 5 лет, некоторые детали показывали видимое смещение до 6 скоростей света. Это хорошо известный эффект специальной теории относительности, проявляющий себя в случае ультрарелятивистских скоростей частиц или тел, когда они движутся со скоростями, чрезвычайно близкими к скорости света», — говорит профессор Ильфан Бикмаев.

В следующем году исследование этой группы галактик планируют продолжить с помощью российско-турецкого оптического телескопа РТТ-150.

Наука и техника,Физика,Астрономия,
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