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20 минут назад

Xiaomi прекратила поддержку четырех популярных смартфонов Redmi и Poco

Газета.Ruиещё 2

Xiaomi пополнила список смартфонов, которые перестали поддерживаться компанией. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Xiaomi прекратила поддержку четырех популярных смартфонов
Фото: XiaomiXiaomi

В так называемый список EOL в попали четыре смартфона - Redmi 8, 8A, K30 5G и Poco X2. Данные модели больше не получат официальные обновления оболочки MIUI, операционной системы Android и новых патчей безопасности от Google. При этом владельцы Poco X2 ожидали обновления до MIUI 13. Так, в апреле 2022 года для этой модели была запущена программа тестирования MIUI 13, однако Xiaomi отказалась от выпуска обновления в виду различных ошибок и других проблем, связанных с прошивкой.

Отмечается, что со временем необновляемые смартфоны могут оказаться более уязвимыми перед злоумышленниками, чем своевременно обновляющиеся производителем и Google устройства.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что Xiaomi представила флагманскую серию смартфонов Redmi K60.

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