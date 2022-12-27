Xiaomi прекратила поддержку четырех популярных смартфонов

В так называемый список EOL в попали четыре смартфона - Redmi 8, 8A, K30 5G и Poco X2. Данные модели больше не получат официальные обновления оболочки MIUI, операционной системы Android и новых патчей безопасности от Google. При этом владельцы Poco X2 ожидали обновления до MIUI 13. Так, в апреле 2022 года для этой модели была запущена программа тестирования MIUI 13, однако Xiaomi отказалась от выпуска обновления в виду различных ошибок и других проблем, связанных с прошивкой.