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9 минут назад

Что такое «Яга» — российский ответ Jira от «Ростелеком»

Мария Иванова

«Ростелеком» заявил, что до 2030 года представит на российском рынке коммуникационную платформу «Яга» — отечественный аналог продуктов австралийской компании Atlassian, которая прекратила деятельность в РФ. По словам представителя «Ростелеком», на разработку выделен бюджет в объеме свыше 1 млрд рублей, тогда как Минцифры утверждает, что финансирование проекта осуществляется из собственных средств компании.

Что такое «Яга» — российский ответ Jira от «Ростелеком»
Фото: AtlassianAtlassian

«Яга» будет иметь две версии: локальную, предназначенную для корпоративных структур и государственных организаций, и облачную, рассчитанную на потребительский рынок. Предположительно разработка должна заменить собой Trello, Jira и Confluence: приложения Atlassian, популярные среди многих IT-компаний и прочих частных фирм с большим потоком распределенной работы.

Trello представляет собой визуализированную доску для задач, где рабочие цели размещаются в виде интерактивных карточек. Это приложение подходит для организации малого и среднего бизнеса за счет простого интерфейса и функционала. Jira делает больший акцент на масштабные предприятия и одновременное отслеживание множества задач. Кроме того, оно изначально рассчитано на разработчиков программного обеспечения и предлагает широкие настройки для персонализации функций. Наконец, Confluence — инструмент для совместной работы над различными документами.

Разработкой «Яги» также займется дочерняя компания «Ростелеком ИТ». Пока что завершение работ над проектом намечено на июль 2024 года.

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