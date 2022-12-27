Что такое «Яга» — российский ответ Jira от «Ростелеком»

«Ростелеком» заявил, что до 2030 года представит на российском рынке коммуникационную платформу «Яга» — отечественный аналог продуктов австралийской компании Atlassian, которая прекратила деятельность в РФ. По словам представителя «Ростелеком», на разработку выделен бюджет в объеме свыше 1 млрд рублей, тогда как Минцифры утверждает, что финансирование проекта осуществляется из собственных средств компании.

Фото: Atlassian Atlassian

«Яга» будет иметь две версии: локальную, предназначенную для корпоративных структур и государственных организаций, и облачную, рассчитанную на потребительский рынок. Предположительно разработка должна заменить собой Trello, Jira и Confluence: приложения Atlassian, популярные среди многих IT-компаний и прочих частных фирм с большим потоком распределенной работы.

Trello представляет собой визуализированную доску для задач, где рабочие цели размещаются в виде интерактивных карточек. Это приложение подходит для организации малого и среднего бизнеса за счет простого интерфейса и функционала. Jira делает больший акцент на масштабные предприятия и одновременное отслеживание множества задач. Кроме того, оно изначально рассчитано на разработчиков программного обеспечения и предлагает широкие настройки для персонализации функций. Наконец, Confluence — инструмент для совместной работы над различными документами.