Зал времен короля Харальда Синезубого нашли в Дании

Большой зал времен правления норвежского короля Харальда Синезубого был обнаружен во время строительных работ недалеко от Хуне (Северная Ютландия, Дания). Длина зала достигала 40 метров, ширина – около 10 метров, сообщает Arkeonews.

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Крышу зала поддерживал десяток дубовых столбов. Археологи предположили, что это помещение служило для важных политических собраний и было центром социальной жизни общины.

По предварительным данным, зал построили во второй половине IX – первой половине XI веков. По мнению исследователей, он использовался во время правления Харальда (930-986 годы).

Рядом с местам раскопок был найден рунический камень с датой, которая соответствует этим временным рамкам. На нем также выгравированы слова «Хоув, Торкильд и Торбьерн установили камень своего отца Рунульва ден Рднильде».

На данный момент исследователи раскопали только часть зала. Вероятно, в восточной части находятся скрытые под землей дополнительные здания и сооружения.

«Это крупнейшая находка эпохи викингов такого рода более чем за десять лет, и мы не видели ничего подобного раньше здесь, в Северной Ютландии», – отметили члены научной группы.

Ученые планируют провести углубленные исследования зала, в частности, радиоуглеродное датирование. Его результаты должны стать известны к концу 2023 года.