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24 минуты назад

«ВКонтакте» объявила главные мемы года

Lenta.ru

«ВКонтакте» вместе с онлайн-энциклопедией Memepedia объявила самые популярные мемы уходящего года. О результатах онлайн-голосования сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«ВКонтакте» объявила главные мемы года
Фото: фильм «Суперсемейка»фильм «Суперсемейка»

Рейтинг возглавил Мистер Исключительный. В основе главного мема — концепт-арт с изображениями мультяшного персонажа, который появился еще в 2020 году, но популярность у пользователей получил в начале 2022-го.

На второй строчке расположился Доктор Ливси из советского мультфильма «Остров сокровищ», а замыкает тройку лидеров Мудрое таинственное дерево — мем с изображением дерева с человеческим лицом, который изначально высмеивал кликбейтную рекламу браузерных игр.

Четвертое место занял скриншот переписки между парнем и девушкой перед свиданием: пользовательница рассказала, как парень незаметно сфотографировал ее в кафе и отказал во встрече. В топ-5 мемов также попал Вирго — маленький черный котенок, который обрел популярность среди пользователей в 2021–2022 годах.

В битве мемов в 2022 году участвовали сразу 25 номинантов. Сначала их отобрали редакторы сайта Memepedia, а затем пользователи «ВКонтакте» выбирали победителей, голосуя в специальном мини-приложении «Годнометр».

«ВКонтакте» также представила новый набор стикеров «Мемный vmoji». Теперь популярные и ставшие классикой мемы можно примерить на себя с помощью vmoji — персонального цифрового аватара. Специальный набор уже доступен в магазине стикеров.

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