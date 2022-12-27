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48 минут назад

Какой смартфон россияне чаще всего покупают с рук

Ferra.ru

В целом, смартфоны Apple лидируют на вторичном рынке.

Какой смартфон россияне чаще всего покупают с рук
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сведениями поделился сервис быстрого выкупа и обмена техники «ДамПродам». Там рассказали, что самыми популярными подержанными смартфонами в 2022 году были, традиционно, Apple, Samsung, Huawei. При этом «яблочные» устройства с большим отрывом лидируют как в денежном выражении, так и по количеству продаж в штуках.

Наиболее продаваемой на б/у рынке оказалась модель iPhone 11 со средней ценой продажи 32 000 рублей. За ней идёт iPhone 12 Pro Max со средней ценой продажи 52 000 рублей. На третьем месте iPhone 12 128 ГБ со средней ценой продажи 39 000 рублей.

По trade-in чаще всего берут iPhone 14 Pro Max 256 ГБ.

Наука и техника,Apple,
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