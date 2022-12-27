Какой смартфон россияне чаще всего покупают с рук

Сведениями поделился сервис быстрого выкупа и обмена техники «ДамПродам». Там рассказали, что самыми популярными подержанными смартфонами в 2022 году были, традиционно, Apple, Samsung, Huawei. При этом «яблочные» устройства с большим отрывом лидируют как в денежном выражении, так и по количеству продаж в штуках.