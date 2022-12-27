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1 час назад

«Госуслуги» скоро перестанут работать на некоторых смартфонах

Газета.Ru

С 27 декабря старые версии Android-приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» перестанут запускаться на смартфонах россиян. Об этом пресс-служба Минцифры сообщила в официальном Telegram-канале ведомства.

«Госуслуги» перестанут работать на некоторых смартфонах
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»Мобильный репортер/Агентство «Москва»

«Обновите приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» на ОС Android. Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных», – гласит сообщение Минцифры.

В ведомстве россиянам рекомендовали включить на смартфонах автоматическое обновление приложений, чтобы всегда пользоваться только актуальными и рабочими версиями «Госуслуги» и «Госуслуги Авто».

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Для ручного обновления в Минцифры рекомендовали перейти в магазин-приложений, найти там приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» и нажать кнопку «Обновить». Данная инструкция, по данным ведомства, актуальна для RuStore, Google Play и AppGallery.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в Минцифры опровергли информацию об утечке данных пользователей сервиса «Госуслуги».

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