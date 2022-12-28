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35 минут назад

Мантуров пообещал поставку двух российских SSJ в новом году

Lenta.ruиещё 2

Поставки первых двух самолетов SSJ-New запланированы на 2023 год, а полноценный серийный выпуск импортозамещенной версии лайнера намечен на 2024 год. Такое развитие событий в интервью ТАСС рассказал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров пообещал поставку двух российских SSJ в новом году
Фото: ТАССТАСС

Он напомнил, что сначала модель должна пройти полноценные испытания и сертификацию. До этого стало известно, что Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) получит образец SSJ-100 для статических испытаний.

Вице-премьер напомнил, что в настоящее время российские авиакомпании используют 150 самолетов Sukhoi Superjet 100. На них стоит двигатель SaM146 совместного с Францией производства, ремонт горячей части которого невозможен без партнеров.

Однако для этой версии SSJ российская промышленность освоила ремонт 35 иностранных компонентов, а также научилась производить шины и тормоза. Кроме того, налажены поставки материалов, авиамасел, спецжидкостей, смазок, крепежа и других изделий общего применения, поэтому срок их эксплуатации удастся продлить.

Ранее Мантуров в интервью «Ведомостям» признал невозможность ремоторизации SSJ 100. По его оценкам, установка двигателя ПД-8, предназначенного для SSJ-New, на предыдущую модификацию лайнера слишком дорого и сложно.

Наука и техника,Денис Мантуров,Минпромторг,
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