Пермские инженеры построили робот-дырокол

Ученые Пермского Политеха создали роботизированный станок, который при помощи электроэрозионной обработки позволяет создавать сверхточные отверстия в различных материалах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.
Прежде всего, утверждают разработчики, новая система пригодится в авиационной промышленности. В этой сфере часто используются полимерные композитные материалы для создания звукопоглощающих конструкций, предполагающий наличие большого количества отверстий.
«Чтобы звукопоглощающие элементы для авиадвигателей справлялись со своей задачей, в обрабатываемом материале проделывают отверстия правильной формы на равном расстоянии друг от друга. Если использовать для этого лезвие, то на полимерных композитных материалах остаются сколы и трещины. Острозаточенный инструмент сам быстро изнашивается в процессе», – пояснили в вузе.
Для решения этой проблемы в Пермском Политехе создали прототип промышленного робота с системой электроэрозионной обработки материалов. Устройство оборудовано шестью подвижными рычагами, позволяющими электроду-инструменту перемещаться в разных плоскостях.
«Результаты проведенных экспериментов подтвердили эффективность робота для получения отверстий в заготовках из полимерных композитов. После проведения промышленных испытаний планируется серийный выпуск роботизированной системы для отечественных авиастроительных предприятий», – сообщили в вузе.
Ожидается, что первым предприятием, которое опробует установку Пермского Политеха в полевых условиях станет АО «ОДК Пермские моторы».
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