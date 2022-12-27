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56 минут назад

Ошибку в популярном браузере исправят спустя 18 лет

Газета.Ru

В браузере Firefox 110 исправят баг, который впервые был выявлен в мае 2055 года, в самой первой версии популярной программы для просмотра сайтов. Об этом сообщает портал How-To Geek.

Ошибку в популярном браузере исправят спустя 18 лет
Фото: Mia Shanley/ReutersMia Shanley/Reuters

Отмечается, что ошибка связана с некорректным отображением заглавных букв на некоторых веб-страницах. Баг был признан низкоприоритетным, то есть не слишком важным для оперативного исправления.

В течение 18 лет баг с небольшими перерывами переходил из одной версии браузера в другую. Сообщество энтузиастов, работающих над развитием Firefox, тоже было осведомлено о данной проблеме. Согласно их форуму, ошибку пытались устранить в 2007 году, но безуспешно.

В настоящее время ошибка помечена как исправленная. Однако нужное исправление будет встроено в Firefox с релизом 110, который намечен на февраль 2023 года.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США призвало пользователей браузеров установить блокировщики рекламы, чтобы не попасть на вредоносные сайты хакеров.

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