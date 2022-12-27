Из молекул ДНК создали микроскопические чаши и вазы

Ученые из Университета Дьюка и Университета штата Аризона (США) создали ряд структур из нитевидных молекул ДНК. В лаборатории сконструировали миниатюрные вазы, чаши и полые сферы, спрятанные одна в другой, сообщает Science Advances.

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Структуры представляют собой сложные трехмерные объекты. Диаметр каждой из них не превышает двух миллионных долей дюйма (один дюйм равен 2,5 см). Более 50 000 из них могли бы поместиться на булавочной головке.

Эксперименты с ДНК в качестве строительного материала ведутся с 1980-х годов. Первыми 3D-формами были простые кубы, пирамиды и футбольные мячи. Гораздо более сложной задачей стало проектирование моделей с изогнутыми формами.

Цель команды – расширить доступный для 3D-конструкций диапазон форм. Технология подразумевает «наматывание» длинной двойной спирали ДНК в концентрические кольца, которые накладываются друг на друга и образуют контуры объекта. Чтобы конструкции были более прочными, ученые усилили их дополнительными слоями.

Для создания, к примеру, модели грибовидной формы компьютер выдает список нитей ДНК, которые могли бы самособраться в нужную конфигурацию. Нити синтезируют и смешивают в пробирке, а затем остается только нагревать и охлаждать смесь ДНК. Нужный результат достигается за 12 часов.

Ученые отметили, что до практического применения подобной технологии должны пройти годы. Но в будущем таким образом можно будет конструировать крошечные «контейнеры» для доставки лекарств к пострадавшему органу, детали для солнечных батарей и прочие полезные изделия.