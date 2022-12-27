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1 час назад

WhatsApp перестанет работать на тысячах смартфонов

Газета.Ru

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на тысячах смартфонов от Apple, Samsung и Huawei после 31 декабря 2022 года. Как сообщает Gizchina, это связано с отказом от обновления приложения для моделей гаджетов.

WhatsApp перестанет работать на тысячах смартфонов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Приложение больше не будет работать на 49 моделях гаджетов. На этот раз только две модели iPhone потеряют доступ к приложению, а также множество устаревших Android-смартфонов», — говорится в статье.

В список вошли iPhone 5, iPhone 5c, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2, а также Huawei Ascend D, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate и Huawei Ascend P1.

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Также среди моделей смартфонов, которые потеряют доступ к WhatsApp с 2023 года, указаны несколько гаджетов LG Optimus и Sony Xperia, HTC Desire 500 и Lenovo A820.

Журналисты указали, что для продолжения использования WhatsApp владельцам этих смартфонов необходимо приобрести более современный гаджет.

Ранее разработчики WhatsApp анонсировали новую функцию для мессенджера, благодаря которой пользователи смогут отозвать удаленное сообщение.

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