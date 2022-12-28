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1 час назад

Источник: процессор и графика в смартфонах Samsung Galaxy S23 станут заметно мощнее

Газета.Ruиещё 8

Инсайдер @AhmedQwaider888 опубликовал в Twitter подробную информацию об улучшениях в Samsung Galaxy S23 Ultra, презентация которого ожидается в начале следующего года.

Новый флагман Samsung будет почти на 50% мощнее предшественника
Фото: SamsungSamsung

По данным источника, линейка смартфонов Galaxy S23, в частности старшая модель Galaxy S23 Ultra, смогут похвастаться выросшей на 36% общей производительностью, а также возросшей на 48% графикой и улучшенным на 60% искусственным интеллектом по сравнению с предшественниками в лице Galaxy S22 на базе чипа Snapdragon 8 Gen 1.

Все эти изменения стали возможны благодаря использованию разогнанного процессора в чипе Snapdragon 8 Gen 2. При этом впервые за долгие годы флагманские модели Samsung будут поставляться с чипами Qualcomm вне зависимости от региона продаж.

Согласно последним утечкам, Galaxy S23 Ultra получит 6,8-дюймовый AMOLED-экран с рекордной максимальной яркостью более 2000 нит и с частотой обновления от 1 до 120 Гц, а также основную камеру с разрешением 200 Мп. По слухам, старшая модель в линейке будет продаваться по цене от $1200.

Ожидается, что презентация Samsung Galaxy S23 состоится 1 февраля 2023 года.

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