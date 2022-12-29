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9 минут назад

Китай успешно запустил экспериментальный спутник Shiyan-10-02

ТАССиещё 4

Китай в четверг успешно вывел на орбиту экспериментальный спутник Shiyan-10-02. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Китай успешно запустил экспериментальный спутник Shiyan-10-02
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 12:43 по пекинскому времени (07:43 мск) при помощи ракеты CZ-3B ("Чанчжэн-3-бэ") с космодрома Сичан на юго-западе страны. Он стал 458-м для носителей данной серии.

Предполагается, что на этот раз вывод космического аппарата на орбиту был последним для КНР в текущем году. По данным корпорации, в 2022 году осуществлено 54 запуска носителей, разработанных корпорацией. Все они прошли успешно. Всего же Китай в текущем году запустил ракеты более 60 раз, побив собственный прошлогодний рекорд.

Shiyan-10, как отмечается, планируется использовать для испытания на орбите новых технологий.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая вскоре должна заработать в штатном режиме.

В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, поставив национальный рекорд. По данному показателю КНР обошла США, заняв первое место в мире.

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