Названы идеальные настройки для съемки на iPhone

В смартфонах iPhone имеются дополнительные настройки, с помощью которых можно делать еще более качественные фотографии и видео. Об этом рассказали журналисты 9to5Mac.

Фото: Иванко Игорь/Агентство «Москва» Иванко Игорь/Агентство «Москва»

Отмечается, что большинство из необходимых параметров доступны в «Настройках», где нужно перейти в меню «Камера». Например, для удобства кадрирования стоит включить сетку.

«Сетка значительно упрощает удержание iPhone в правильном положении и постановку главного элемента в центр кадра», — пояснили авторы. Параметр «Сетка» доступен в разделе «Композиция».

Начиная с iPhone 12 Pro, Apple позволяет пользователям делать снимки в формате ProRAW. Такие файлы можно редактировать в профессиональных программах для обработки снимков, таких как Adobe Lightroom.

В iPhone 13 Pro добавлена поддержка видеокодека ProRes, который обеспечивает более высокое качество файлов и является более удобным для редактирования на компьютере.

Включить как ProRAW, так и ProRes можно в разделе «Форматы». После включения этих параметров кнопки ProRAW и ProRes появятся в приложении «Камера». Необходимо коснуться кнопок, чтобы включить съемку в этих форматах.

По умолчанию каждая фотография на фронтальную камеру iPhone переворачивается. Однако этот параметр можно отключить, если функция приводит к неправильной постановке кадра.

«Нужно включить параметр «Передняя камера зеркально» в разделе «Композиция». Если эта опция включена, то селфи будут выглядеть точно так же, как они выглядят в предварительном просмотре», — пояснили журналисты.

Также iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro оснащены автоматическим режимом макросъемки, позволяющим делать крупные планы. Однако можно настроить, чтобы опция включалась только вручную по нажатию на кнопку в режиме съемки. Для этого нужно включить параметр «Управление макросами» в настройках.