Создан первый iPhone со сканером отпечатка пальецв Touch ID в кнопке включения

В 2017 вышел iPhone X, в результате чего Apple отказалась от Touch ID в пользу более технологичного Face ID. Но многие фанаты бренда остались недовольны таким решением.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Уже который год в Сети ходят слухи о появлении первого смартфона бренда, в котором вернётся сканер отпечатка пальцев. И пока сама Apple не анонсирует подобный девайс, энтузиаст уже решил проблему самостоятельно.

В Twitter завирусился ролик, в котором моддер показал способ, как вернуть Touch ID в старый iPhone. Для этого он припаял провода сканера отпечатка к логической плате смартфона. Судя по тому, что это A12 Bionic, то модификации подвергся либо iPhone XS, либо iPhone XR.