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41 минуту назад

Xiaomi Redmi раскрыла характеристики дисплея своих «умных» часов

Ferra.ru

Уже сегодня Redmi проведёт презентацию, на которой, как ожидается, покажет новые флагманы линейки Redmi K60. Но помимо смартфонов, нас явно ждут прочие интересные новинки.

Xiaomi Redmi раскрыла характеристики дисплея своих «умных» часов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В том числе и свежие смарт-часы Redmi Watch 3, Band 2 и Buds 4 lite, которые бренд активно рекламирует последние дни. Ожидается, что Redmi Watch 3 станут преемником Watch 2 с 1,75-дюймовым AMOLED-экраном, более высоким разрешением и максимальной яркостью 600 нит.

О последнем компания сообщила сама, опубликовав в Сети свежий тизер-постер. На нём же она показала, как будут выглядеть новые часы:

По данным инсайдеров, с устройства также можно будет звонить благодаря Bluetooth-сопряжению со смартфоном.

Отметим, что браслет Redmi Band 2 получит 1,47-дюймовый экран с площадью дисплея на 79% больше, чем у оригинальной модели и толщину 9,99 мм.

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