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29 минут назад

Xiaomi передумала развивать необычную фронтальную камеру

Газета.Ru

Президент Xiaomi и и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг объявил, что компания отказалась от необычного формата фронтальных камер для своих смартфонов. Об этом сообщает MyDrivers.

Xiaomi передумала развивать необычную фронтальную камеру
Фото: XiaomiXiaomi

«В будущем не будет смартфонов с выдвижной фронтальной камерой, можете их не ждать», — отметил он на вопрос одного из пользователей соцсети.

По словам Вейбинга, решение касается как гаджетов Xiaomi, так и Redmi. Однако он не стал объяснять причин отказа от такого типа устройств.

Первые смартфоны с выдвижной фронтальной камерой Xiaomi представила в 2019 году. Это были Redmi K20 и K20 Pro. Позже вышло еще несколько гаджетов с такой «фронталкой», но они не стали крайне популярными.

С Redmi K40 компания вернулась к вырезу для фронтальной камеры в дисплее. Вейбинг уточнил, что именно такой дизайн будет использоваться и в Redmi K60, который еще не поступил в продажу.

Ранее Лу Вейбинг заявлял, что мощная конфигурация Xiaomi 13 может напугать пользователей. Ожидается, что новый флагман Xiaomi станет первым смартфоном на базе новейшего чипа Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.

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