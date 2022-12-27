Xiaomi передумала развивать необычную фронтальную камеру

Президент Xiaomi и и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг объявил, что компания отказалась от необычного формата фронтальных камер для своих смартфонов. Об этом сообщает MyDrivers.

Фото: Xiaomi Xiaomi

«В будущем не будет смартфонов с выдвижной фронтальной камерой, можете их не ждать», — отметил он на вопрос одного из пользователей соцсети.

По словам Вейбинга, решение касается как гаджетов Xiaomi, так и Redmi. Однако он не стал объяснять причин отказа от такого типа устройств.

Первые смартфоны с выдвижной фронтальной камерой Xiaomi представила в 2019 году. Это были Redmi K20 и K20 Pro. Позже вышло еще несколько гаджетов с такой «фронталкой», но они не стали крайне популярными.

С Redmi K40 компания вернулась к вырезу для фронтальной камеры в дисплее. Вейбинг уточнил, что именно такой дизайн будет использоваться и в Redmi K60, который еще не поступил в продажу.