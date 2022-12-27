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51 минуту назад

Самый быстрый в линейке: представлен Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Ferra.ruиещё 1

Xiaomi представила в Китае Redmi Note 12 Pro Speed Edition — четвёртое устройство в линейке Note 12. Оно получило самый быстрый процессор, если сравнивать чипсеты в бенчмарках.

Самый быстрый в линейке: представлен Redmi Note 12 Pro Speed Edition
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Redmi Note 12 Pro Speed Edition получил AMOLED-экран размером 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц. У смартфона тройная основная камера с датчиками Samsung HM2 на 108 Мп, на 8 Мп и 2 Мп. Есть также 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Под капотом Redmi Note 12 Pro Speed Edition лежит процессор Snapdragon 778G. Имеются до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Цены на Redmi Note 12 Pro Speed Edition начинаются с 1699 юаней (17 тысяч рублей по актуальному курсу).

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