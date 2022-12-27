Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Сотовые операторы начали рассылать абонентам сообщения о планируемом росте тарифов с начала 2023 года. В компаниях называют меры вынужденными, связанными с ростом затрат на оборудование, сообщают «Ведомости».

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О получении соответствующих уведомлений рассказали абоненты «МегаФона» и Tele2. МТС, в свою очередь, уведомила абонентов о введении комиссии за пополнение счета, а «Билайн» начал обзванивать клиентов с предложением подключать дополнительные платные услуги.

По закону не менее чем за две недели до изменения цен на связь операторы должны уведомить об этом Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Такое уведомление регулятор уже получено от Tele2, однако от «МегаФона» оно не поступало. Представитель Минцифры сообщил «Ведомостям», что ведомству известно о планах операторов пересмотреть цены на архивные тарифы, но министерство «не вмешивается» в их формирование.

Представители Tele2 и «МегаФона» подтвердили информацию о «пересмотре цен». В Tele2 пояснили, что внешняя ситуация повлияла на цепочки поставок оборудования, которые выстраивались годами. Компания вынуждена повысить стоимость услуг, чтобы не допустить деградации качества сервисов. В «МегаФоне» рост стоимости также объяснили увеличением затрат компании на закупку оборудования и эксплуатацию сети.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков подтверждает, что операторам в 2023 году придётся повысить свои затраты на закупку и обслуживание оборудования в среднем на 25 30%. Кроме того, из-за ухода популярных брендов у операторов заметно упали продажи в салонах связи, напоминают эксперты. При этом мобильная связь в России продолжает оставаться достаточно дешевой по сравнению с другими мировыми рынками, резюмируют они.