Пропаганду ЛГБТ внесли в список запрещенного в интернете контента

«Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые изменения. <...> Подпункт "а" пункта пять Правил создания, формирования и ведения единой автоматизированной информационной системы "единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", утвержденных указанным постановлением, после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: "информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола», – сказано в сообщении.