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52 минуты назад

Пропаганду ЛГБТ внесли в список запрещенного в интернете контента

Елена Прошина

Правительство России внесло ЛГБТ-пропаганду в список контента, который на территории страны запрещен в интернете. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте правовой информации.

Пропаганду ЛГБТ внесли в список запрещенного в интернете контента
Фото: ТАССТАСС

«Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые изменения. <...> Подпункт "а" пункта пять Правил создания, формирования и ведения единой автоматизированной информационной системы "единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", утвержденных указанным постановлением, после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: "информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола», – сказано в сообщении.

23 ноября Госдума России приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе и СМИ. Также эта информация была включена в перечень запрещенной для детей.

Наука и техника,Правительство РФ,
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