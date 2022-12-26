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32 минуты назад

Польские археологи обнаружили девять странных крокодиловых голов в Фивах

Газета.Ru

В Фиванском некрополе найдено девять древних голов крокодилов. Об этом сообщает Science in Poland.

Польские археологи обнаружили девять странных крокодиловых голов в Фивах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Этот некрополь расположен в Верхнем Египте на западном берегу Нила, напротив Фив (современный Луксор). В основном он использовался для захоронений во времена Нового царства. Новые находки были обнаружены специалистами центра средиземноморской археологии Варшавского университета под руководством доктора Патрика Чудзика. С 2013 года они исследуют две гробницы, одна из которых принадлежала «Чети», важному чиновнику фараона Небхепетры-Ментухотепа II (2055–2002 гг. до н. э.), а вторая — неизвестному, но высокопоставленному сановнику, служившему при дворе.

Археологи обнаружили в двух гробницах девять обернутых в ткань голов крокодилов. Эти головы не мумифицировали и не подвергали каким-либо другим методам консервации. По словам ученых, эта находка является уникальной и единственной в своем роде. Черепа принадлежат Crocodylus niloticus, крупному нильскому крокодилу.

«Мы много знаем о крокодиловых мумиях. Все они представляют собой мумии целых крокодилов, спрятанных в специально подготовленных гробницах для священных животных. В нашем случае все по-другому. Во-первых, захоронили только головы, а не целые тела. Во-вторых, их не мумифицировали, а только завернули в льняную ткань. Наконец, останки были найдены в могилах людей, а не в гробницах священных животных», — рассказывает Чудзика.

Крокодилам поклонялись как образу бога Себека. Себек изображается либо как настоящий крокодил, либо как человек с крокодильей головой. Его связывали с властью фараонов, плодородием и воинской доблестью, но вдобавок он защищал от опасностей Нила.

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