Что было с динозаврами, когда на Землю упал погубивший их астероид

Ранее считалось, что ящеры могли уже находиться в упадке, а падение астероида только усугубило ситуацию.

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Недавнее исследование, проведённое Эдинбургским университетом, предоставляет новые доказательства того, что динозавры были успешны с эволюционной точки зрения на момент вымирания. Изучая окаменелости, чтобы реконструировать пищевые сети динозавров за тысячелетия до и после удара астероида, исследователи также узнали, как некоторые млекопитающие и птицы пережили катастрофу.