Билл Гейтс потеряет сотни тысяч долларов на продаже дома

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выставил на продажу квартиру в Нью-Йорке, которая предназначалась для его дочери Дженнифер. Предприниматель оценил объект в меньшую сумму, чем заплатил при покупке. Об этом сообщает New York Post.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Гейтс приобрел апартаменты на Пятой авеню за пять миллионов долларов, теперь он попросил за них 4,75 миллиона долларов (более 324,7 миллиона рублей). В случае продажи предприниматель фактически потеряет несколько сотен тысяч долларов. Изначально он приобрел жилье для дочери, она должна была жить там после окончания университета. По информации издания, девушка вышла замуж и не собирается въезжать в дом.

В распоряжении новых владельцев окажется квартира площадью почти 223 квадратных метра. Внутри есть три спальни, столько же ванных комнат, рабочий кабинет, кухня и гостиная. Из окон открывается вид на город. Интерьер выполнен в светлых тонах с акцентом в виде синих кресел.