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13 минут назад

«ВКонтакте» опровергла сообщения о сбоях в работе

Елена Прошина

В пресс-службе российской социальной сети «ВКонтакте» опровергли ранее поступившую информацию о сбоях в работе сервиса. Об этом сообщает «Лента.ру».

«ВКонтакте» опровергла сообщения о сбоях в работе
Фото: ВКонтактеВКонтакте

«Все сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме», – рассказали в пресс-службе.

Это заявление прозвучало в ответ на поступившую информацию о том, что пользователи «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе сервиса. Согласно данным детектора сбоев от Brand Analytics, жалобы поступали как по поводу работы веб-версии так и касательно мобильного приложения. Наибольшее число жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Кроме того, отдельные сообщения зафиксированы из Америки и стран Азии.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги года.

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