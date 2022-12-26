«ВКонтакте» опровергла сообщения о сбоях в работе

Это заявление прозвучало в ответ на поступившую информацию о том, что пользователи «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе сервиса. Согласно данным детектора сбоев от Brand Analytics, жалобы поступали как по поводу работы веб-версии так и касательно мобильного приложения. Наибольшее число жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Кроме того, отдельные сообщения зафиксированы из Америки и стран Азии.