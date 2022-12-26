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32 минуты назад

Археологи нашли кожаный фолиант и перьевую ручку на корабле пропавшей экспедиции Франклина

Газета.Ruиещё 1

Археологи обнаружили 275 артефактов на месте кораблекрушения HMS Erebus и HMS Terror. Об этом сообщает Artnet news.

Найдены кожаный фолиант и перьевая ручка на корабле пропавшей экспедиции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

HMS Erebus и HMS Terror — одни из наиболее хорошо сохранившихся деревянных затонувших кораблей в мире. Оба корабля под командованием исследователя сэра Джона Франклина покинули Англию в 1845 году со 128 членами экипажа в поисках прохода, соединяющего Атлантику и Тихий океан через Арктику. Никто из экспедиции не выжил, и о событиях на судах можно судить лишь по оставленным записям. Судя по всему, корабли застряли во льдах, после чего экипажи погибли, пытаясь выйти к людям по льду. Остовы пропавшей экспедиции Франклина покоятся в Арктике близ Йоа-Хейвен.

В ходе сезона 2022 ученые провели 56 двухчасовых погружений к Erebus за 11 дней. В кладовой стюарда археологи обнаружили посуду, а также лейтенантские погоны и линзу от чьих-то очков. Самой ценной находкой стал фолиант в кожаном переплете, как говорят археологи, «с красивым тиснением и спрятанной внутри обложки перьевой ручкой, будто бы дневник, который положили на тумбочку перед тем, как лечь спать».

Кроме того, исследователи впервые взломали офицерские каюты. В каюте 2-го лейтенанта Генри Томаса Дандаса ле Весконта они нашли зеленую коробку с чертежными инструментами внутри. В настоящее время все 275 артефактов изучаются в лаборатории Parks Canada в Оттаве.

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