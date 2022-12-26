Найдены кожаный фолиант и перьевая ручка на корабле пропавшей экспедиции

Археологи обнаружили 275 артефактов на месте кораблекрушения HMS Erebus и HMS Terror. Об этом сообщает Artnet news.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

HMS Erebus и HMS Terror — одни из наиболее хорошо сохранившихся деревянных затонувших кораблей в мире. Оба корабля под командованием исследователя сэра Джона Франклина покинули Англию в 1845 году со 128 членами экипажа в поисках прохода, соединяющего Атлантику и Тихий океан через Арктику. Никто из экспедиции не выжил, и о событиях на судах можно судить лишь по оставленным записям. Судя по всему, корабли застряли во льдах, после чего экипажи погибли, пытаясь выйти к людям по льду. Остовы пропавшей экспедиции Франклина покоятся в Арктике близ Йоа-Хейвен.

В ходе сезона 2022 ученые провели 56 двухчасовых погружений к Erebus за 11 дней. В кладовой стюарда археологи обнаружили посуду, а также лейтенантские погоны и линзу от чьих-то очков. Самой ценной находкой стал фолиант в кожаном переплете, как говорят археологи, «с красивым тиснением и спрятанной внутри обложки перьевой ручкой, будто бы дневник, который положили на тумбочку перед тем, как лечь спать».