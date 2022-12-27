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41 минуту назад

Раскрыты характеристики Samsung Galaxy S23+

Lenta.ruиещё 1

Инсайдеры раскрыли характеристики и стоимость смартфона Samsung Galaxy S23+. Об этом сообщает издание 91Mobiles.

Раскрыты характеристики Samsung Galaxy S23+
Фото: ТАССТАСС

Журналисты медиа сослались на данные отраслевого источника, который получил доступ к рекламным материалы Samsung. Инсайдер сообщил, что Galaxy S23+ получит розовый, а Galaxy S23 Ultra — зеленый фирменный цвет корпуса. Также источник рассказал о некоторых характеристиках Galaxy S23+.

По информации автора, модель выйдет с 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем, основной камерой с объективами разрешением 108, 12, 10 и 10 мегапикселей, фронтальной камерой на 12 мегапикселей. Девайс — как и остальные гаджеты новой серии — будет работать на фирменном процессоре Exynos 2100 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Также аппарат получит не менее 12 гигабайт оперативной памяти, аккумулятор емкостью 4700 миллиампер-часов.

Также близкий к Samsung источник раскрыл стоимость Galaxy S23+ на индийском рынке. Телефон оценят в 82 890 рупий или около 68,5 тысячи рублей. Стоимость базового и самого топового устройства линейки — Galaxy S23 и Galaxy S23 Ultra — не раскрывается.

Ранее известный инсайдер под ником Ice Universe раскрыл дату анонса новых смартфонов Samsung. По информации специалиста, новые флагманские телефоны корейского бренда представят 1 февраля 2023 года.

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