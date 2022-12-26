Учёные предложили использовать борщевик Сосновского против радиации

Пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) сообщила, что сорбенты для очищения воды от радионуклидов можно изготавливать на основе борщевика Сосновского.

Минусом ядерной энергетики является образование радионуклидов. Ядерной промышленности нужны эффективные методы очистки воды от них.

Специалисты ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения РАН» и их коллеги из других университетов искали такой метод. Они обнаружили, что борщевик Сосновского можно использовать для создания эффективного сорбента для радиоактивных материалов.