"Роскосмос" заявил о непонятной природе частицы, пробившей "Союз МС-22"

Природа частицы, попавшей в радиатор космического корабля «Союз МС-22» и пробившей его, до сих пор непонятна, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Сергей Корсаков/«Роскосмос» Сергей Корсаков/«Роскосмос»

Он отметил, что пробитие радиатора частицей извне — наиболее вероятная версия.