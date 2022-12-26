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36 минут назад

"Роскосмос": природа частицы, пробившей радиатор "Союза МС-22", до сих пор непонятна

Газета.Ruиещё 1

Природа частицы, попавшей в радиатор космического корабля «Союз МС-22» и пробившей его, до сих пор непонятна, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Об этом сообщает ТАСС.

"Роскосмос" заявил о непонятной природе частицы, пробившей "Союз МС-22"
Фото: Сергей Корсаков/«Роскосмос»Сергей Корсаков/«Роскосмос»

Он отметил, что пробитие радиатора частицей извне — наиболее вероятная версия.

15 декабря произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», пристыкованного к Международной космической станции. Из-за разгерметизации пришлось отменить запланированный выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос. Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, который сообщил о резко упавшем давлении в системе охлаждения. В трансляции NASA было видно, что из корабля бьют фонтаны технической жидкости.

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