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57 минут назад

Установлено влияние изменений магнитного поля Земли на фитопланктон

Lenta.ruиещё 2

Отечественные специалисты из Института биологии внутренних вод РАН установили влияние изменений магнитного поля Земли на фитопланктон. Оказалось, что ослабление геомагнитного поля приводит к ухудшению жизнедеятельности рачков-дафний, что в конечном итоге может отразиться на климате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда (РНФ).

Установлено влияние изменений магнитного поля Земли на фитопланктон
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что положение магнитных полюсов Земли может быть изменчиво: в зависимости от цикла они способны меняться местами, что доказывали различные анализы грунта. Причем периодичность также вариабельна — иногда сдвиги могут сохраняться на относительно небольшой срок, как это было 40 тысяч лет назад, а иногда и более длительно, как было 780 тысяч лет назад.

Пока что выявить причину и точный механизм этого явления не удалось. Тем не менее последнее время оно вызывает более выраженный интерес ученых, поскольку выявлено, что за прошедшие 300 лет магнитные силы полюсов постепенно ослабевают.

В новом исследовании авторы заметили, что дальнейшее снижение силы геомагнитного поля планеты может способствовать переменам в количестве зоопланктона, а также сбоям в работе других экосистем, которые могут быть связаны с антропогенным глобальным потеплением.

Это удалось выяснить в процессе экспериментов с рачками-дафниями Daphnia magna, культуры которых поселили в питательной среде с концентрацией от двух до восьми миллиграмм кислорода на литр. Затем планктон поместили в устройство, имитирующее подавление магнитного поля планеты. Тогда подопытные стали меньше по размерам, они позже начинали цикл размножения и производили меньше потомства.

Наиболее выраженная корреляция наблюдалась при сочетании ослабленного магнитного поля и низкой концентрации кислорода в воде. Это свидетельствуют о вероятном усилении негативного эффекта климатических изменений на экосистемы Земли при дальнейшем снижении силы магнитного щита Земли, считают специалисты.

Наука и техника,Глобальное потепление,РАН,
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