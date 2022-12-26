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40 минут назад

Apple опять заработала больше всех на продаже смартфонов в 2022 году

Ferra.ru

Новый отчёт показал, что в 2022 году Apple стала лидером по доходам от продажи смартфонов. Компания значительно опередила своих конкурентов.

Apple опять заработала больше всех на продаже смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно данным Counterpoint Research, Apple удалось сохранить лидерство и даже увеличить свою долю доходов на мировом рынке смартфонов, несмотря на то, что в целом продажи устройств упали на 3% в годовом исчислении. За это время также произошло 12-процентное снижение отгрузок, но 10-процентный рост средней цены продаж (ASP).

В общем объёме продаж телефоны с поддержкой 5G составили до 46% отгрузок за квартал, что является новым рекордом. В третьем квартале 2022 года Apple лидировала с 42-процентной долей мирового дохода от продажи смартфонов.

Наука и техника,Apple,
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