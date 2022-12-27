Обзор китайского смартфона за 20 000 рублей: премиальный дизайн и шикарный набор камер

Лично меня столь заманчивое предложение заинтриговало, так как среди продуктов бренда Infinix до этого встречались как удачные модели, весьма и весьма интересные с учётом их цены, так и откровенно спорные со всех сторон девайсы. Что ж, давайте приступим к, наверное, последнему в этом году тест-драйву смартфона Infinix ZERO 20.

Фото: Droidnews Droidnews

Упаковка и комплектация

Видео дня

Первое, что меня удивило сразу при получении коробки со смартфоном — размеры этой самой коробки, её длина составляет целых 24 см! Ширина и высота примерно стандартные для коробок, в которых поставляются смартфоны.

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Упаковка сделана на совесть и в ней можно было бы продавать даже продукты премиум-сегмента. Крепкий плотный картон с верхней частью белого цвета с фактурой под композитный материал, изображения самого смартфона тут нет, но зато красивыми выдавленными буквами написано название модели ZERO 20, есть наклейка с конкретной конфигурацией встроенной и оперативной памяти — тут это 256 Гб и 13 Гб (8 Гб + 5 Гб) соответственно.

Стоит пояснить, что имеется также модель с накопителем на 128 Гб, в то время, как оперативной памяти на самом деле 8 Гб, но местная сборка Андроида 12 позволяет увеличивать её объём за счет встроенного накопителя — максимум на пять дополнительных гигабайт.

А вот упомянутые ниже 60 MP OIS пусть не вводят в заблуждение — это про фронтальную камеру, о чем говорит написанное ниже мелким шрифтом. А вот основная камера тут вообще на 108 Мп. Почему об этом скромно решили не написать рядом — лично мне не понятно. Впрочем, подробные характеристики смартфона указаны на нижней стороне упаковки, а мы тем временем изучим её содержимое.

Внутри всё также выглядит очень солидно — смартфон находится в проставке из пластика с приятной бархатистой поверхностью по бокам и видимой под определенными углами надписью ZERO, ниже находится остальная комплектация, также уложенная в аккуратную форму из пластика.

Сверху расположен небольшой стилизованный под смартфон футляр с поверхностью под карбон, внутри которого находится фирменный силиконовый чехол, а также инструкции, гарантийный талон и т.п., под ним располагаются зарядное устройство и USB-кабель.

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Зарядник тут достаточно большой и увесистый, имеет мощность 45 Вт, способен выдавать ток 5 В при 2 А или 11 В при 4,1 А. Кабель с разъёмом USB-C, что уже стало отраслевым стандартом, хоть некоторые «Инфиниксы» до последнего времени и щеголяли морально устаревшим Micro USB. Пластиковые язычки внутри разъёмов как на кабеле, так и на блоке питания выполнены оранжевыми — смысла в этом нет, но выглядит стильно. Единственное нарекание — первое время штекер кабеля не то что туго входит в USB разъём на блоке питания, но то и дело за что-то задевает и не хочет входить. Со временем, правда разрабатывается и будет входить нормально. Возможно, у этих самых «язычков» на ответных разъёмах сделали не достаточно выраженную фаску и первое время они иногда упираются друг в друга.

Дизайн и эргономика

И вот, собственно, в наших руках сам смартфон Infinix ZERO 20. Его внешний вид и общее качество изготовления, также как и добротная комплектация, не позволяют однозначно сделать вывод, к какой ценовой категории он относится. Это вполне может быть что-то из достаточно дорогих сегментов, но в нашем случае это всё же смартфон за 20 тысяч рублей, что не может не радовать.

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Форма корпуса в общих чертах повторяет последние тренды от Apple на прямоугольное сечение в боковых проекциях и скругленные углы, если смотреть спереди и сзади. В общем, этакий брусочек с полностью плоской задней панелью.

Боковая рамка из металла достаточно убедительно и по цвету, и по тактильным ощущениям имитирует шлифованное золото. Собственно, цвет тестового образца и называется “Блестящее золото”, также имеются версии серого цвета и цвета морской волны.

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Из хорошо обработанного золотистого металла, но уже с матовой поверхностью, выполнен и корпус блока основных камер, заметно выступающий за плоскость задней поверхности смартфона, которая имеет приятную гладкую матовую поверхность, переливающуюся разными цветами с лаконичной надписью ZERO в нижней части.

Стоит отметить, что производителем заявлена толщина смартфона в 8 мм — на самом деле, это толщина его корпуса без учета выступающего блока камер, который добавит ещё примерно 1,5 мм. Длина и ширина составляет около 165 и 77 мм соответственно при массе аппарата 196 грамм.

Сканер отпечатка пальца совмещен с кнопкой включения, расположенной рядом с кнопкой регулировки громкости на правой боковой грани, в то время, как на левой грани расположился лоток для SIM карт и карты памяти microSD, в котором с одной стороны есть места для “симок”, а с другой — для карты памяти. Качественный комплектный чехол из прозрачного силикона разработан самой компанией Infinix, но надевается достаточно тяжело — возможно из-за особенностей формы корпуса смартфона.

Дисплей

Infinix ZERO 20 оснащен большим AMOLED дисплеем диагональю 6,7” с разрешением 1080×2400 и частотой обновления 90 Гц. Углы дисплея скруглены, а посередине верхней стороны имеется небольшой вырез в форме капли под фронтальную камеру.

На экран уже наклеена защитная пленка, предохраняющая его от внешних физических воздействий. Что касается защиты глаз пользователя, стоит отметить то, что дисплей прошёл сертификацию TÜV Rheinland, подтверждающую низкий уровень нежелательного синего свечения и отлично проходит «карандашный» тест на отсутствие неприятного утомляющего мерцания даже на низких настройках яркости.

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Напомню, что в дисплеях OLED яркость регулируется не за счёт фоновой подсветки, а за счёт самих светящихся пикселей экрана, при том, фактически регулируется не уровень яркости их свечения, а задаётся определённая частота их мерцания (технология широтно-импульсной модуляции, сокращённо — ШИМ). Часто это приводит к усталости глаз и общему утомлению от работы с таким экраном на низкой яркости, когда данный эффект наиболее выражен. Есть простейший способ проверить, замечает ли глаз мерцание: на низкой яркости перед дисплеем веерными движениями перемещают карандаш или ручку, при заметном мерцании предмет как бы перемещается рывками, а не плавно. В нашем случае нежелательного эффекта от ШИМ заметно не было.

Основные характеристики

Infinix ZERO 20 (модель носит заводской индекс X6821) использует процессор Helio G99, выполненный по 6 нм техпроцессу — такой же, как и в Infinix NOTE 12 2023, обзор на который мы делали совсем недавно.

Всего имеются восемь процессорных ядер, из которых два Cortex-A76 работают на частоте 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 — на 2 ГГц, за изображение отвечает встроенный GPU Mali-G57 MC2.

Объём оперативной памяти смартфона составляет 8 Гб — как и писал в начале обзора, их можно расширить за счёт внутреннего накопителя, выделив дополнительно 2, 3 или 5 Гб. Сделать это можно через меню «Настройки» — «Мой телефон», затем кликнуть по иконке «Оперативная память», активировать пункты «Объединение памяти» и «Объединение памяти AI», затем выбрать нужный объём в пункте «Задать виртуальную оперативную память». Если этот функционал недоступен, рекомендую проверить и скачать имеющиеся обновления.

Сразу скажу, что наши предыдущие опыты показали, что расширение оперативной памяти за счёт значительно более медленного накопителя практически не даёт прироста производительности не то что в играх, но даже в синтетических тестах он едва превышает диапазон статистической погрешности. Зато данная функция может быть полезной в тех видах задач, где больше важен общий объём «оперативки», а не скорость её работы. Например, если вы держите много приложений в свёрнутом виде и переключаетесь между ними.Так что используем данную функцию с умом, благо даже пятью гигабайтами можно спокойно пожертвовать, имея встроенный накопитель на целых 256 Гб, в дополнение к которому можно установить карту памяти microSD объёмом до 256 Гб не зависимо от установленных в лоток SIM карт.

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В смартфоне имеется стереосистема с поддержкой DTS, динамики выходят, соответственно, на нижнюю и верхнюю грань.

Ёмкость несъёмного аккумулятора составляет 4500 мАч, от комплектного адаптера с максимальной мощностью 45 Вт примерно за полчаса достигается уровень заряда от нуля до 75%. Напомню, что смартфон использует современный интерфейс USB Type-C.

Поддерживается работа в сетях 4G, имеется NFC — модуль, он расположен примерно посередине задней панели. Кнопку активации последнего слишком запрятали в верхней шторке главного меню: сначала надо развернуть её, затем дополнительно потянуть вниз за небольшую горизонтальную полоску в самом низу, чтобы раскрыть все пункты выпадающего меню и уже затем прокрутив его слегка вниз и найти там значок «Модуль NFC». Так-то! А вот остальным особенностям местной операционной системы мы посвятим уже следующий пункт.

Операционная система

Infinix ZERO 20 работает под управлением сборки XOS V12.0.0 на базе Android 12. Из основных особенностей дистрибутивов данной линейки стоит отметить достаточно лаконичный дизайн с минимальными отличиями от чистого андроида (особенно это касается актуальных сборок)

Но есть и ряд своих характерных «фишек», включая свою экосистему предустановленных приложений, собственную систему учётных записей (вещь сугубо факультативная), наличие альтернативного магазина приложений Palm Store, значительно более гибкие возможности кастомизации в виде отдельного магазина XTheme c большим разнообразием как платных, так и бесплатных тем оформления, изменяющих фоны, значки и шрифты.

Кроме того, здесь также ряд функций, ориентированных на геймеров. Последние позволяют производить дополнительные настройки отображения графики в играх, не выдавать уведомлений во время игровых сессий, чтобы не отвлекать игрока и легким движением руки через боковое меню записывать видео игрового процесса. Стандартное приложение камеры в XOS, помимо привычного функционала, также имеет ряд уникальных режимов съёмки фото и видео.

Съёмка фото и видео

Infinix ZERO 20 может похвастаться фронтальной камерой на 60 Мп с автоматической фокусировкой и системой оптической стабилизации изображения (OIS), снабжённой вспышкой из двух светодиодов.

Основная камера состоит из главного модуля с разрешением 108 Мп (самый верхний из двух больших), широкоугольного на 13 Мп (расположен под ним) — оба с автофокусом и чисто вспомогательного на 2 Мп, который расположился ниже вспышки из четырёх светодиодов.

Теперь рассмотрим, какие же режимы съёмки предлагает нам местное приложение камеры:

Плёнка — знакомый нам по предыдущим смартфонам Infinix художественный режим съёмки видео, который позволяет буквально с ходу снять красиво смонтированный видеоролик с переходами, наложенными цветофильтрами и фоновой музыкой без необходимости последующего монтажа. Выбираем один из сценариев, например, спорт, путешествия, вечеринка и т.д., а затем снимаем видео из нескольких идущих последовательно фрагментов, которые будут автоматически обработаны и склеены между собой. Режим поддерживается как основной, так и фронтальной камерой.

Видео — стандартный режим видеозаписи, поддерживается основной и фронтальной камерой. Можно выставить режим съёмки вплоть до 1080P при 60 кадрах в секунду или 2K, но только при 30 кадрах для основной и фронтальной камеры. Дополнительно можно активировать режим стабилизации, высокий динамический диапазон HDR, задать вручную степень размытия заднего плана (маленькая кнопка с буквой f) и бьютификации лиц людей в кадре (ещё одна маленькая круглая кнопка под ней). Видео можно снимать и на широкоугольный объектив — просто нажмите на .6x слева от 1x в окошке быстрого выбора степени увеличения или сделайте “уменьшающий” жест по экрану, сводя вместе два пальца. На широкоугольный объектив имеет смысл снимать виды, с трудом помещающиеся в кадр.

Поддерживаются разрешения также вплоть до 2K, но частота кадров — только 30 кадров в секунду. Во время съёмки на обычный объектив переключиться на широкоугольный уже не получится. В целом, картинка, снятая на широкоугольник, заметно уступает основной камере, но это скорее общее правило для оптики смартфонов.

AI Cam — основной режим фотосъёмки в автоматическом режиме, поддерживающий функции искусственного интеллекта, позволяющие определять тип сюжета и корректировать необходимые параметры под него. Поддерживаются эффекты HDR, можно выбрать один из цветофильтров, а для основной камеры — опционально включить съёмку в разрешении 108 Мп (12000 x 9000 пикселей). По умолчанию основная камера будет снимать со сжатием до стандартных 12 Мп — это позволяет сильно экономить место в памяти смартфона и без проблем выкладывать снимки в большинство соцсетей, однако, фотографии в 108 Мп будут содержать больше мелких деталей в силу более высокого разрешения. Что до фронтальной камеры, то тут у нас, соответственно, будет выбор между сжатыми до 12 Мп снимками и полновесными 60 Мп. Переключение на широкоугольный объектив происходит также, как и при съёмке видео: можно как бы отдалить камеру от 0.9x до 0.6х по отношению к основному объективу, а снимки сохраняются в родном для широкоугольной камеры разрешении 13 Мп.

Ниже примеры фото в этом режиме: основная камера, основная 108 Мп, широкоугольный объектив.

А также пример работы зума 2x, 10x.

Красота — фоторежим автоматического улучшения внешности людей, где за счёт применения искусственного интеллекта или задав параметры вручную можно скорректировать стройность фигуры и черты лица. Во многом это похоже на создание внешности героя в некоторых компьютерных играх. Поддерживается основной и фронтальной камерой, но для фронтальной доступно только улучшение черт лица, что вполне логично.

Портрет — режим портретной фотосъёмки. Основная особенность данного режима — художественное размытие заднего плана.

При этом, у фронтальной селфи-камеры эффект боке получается автоматически за счёт применения алгоритмов, а вот у основной степень размытия фона можно настроить самому, вручную задав параметр диафрагмы в диапазоне от f0.1 до f16 (слева f/0.1). В этом режиме вспышка доступна только для фронтальной камеры, видимо из-за того, что четырёхмодульная вспышка основной была бы слишком яркой для съёмки людей вблизи.

Выше пример фото на фронтальную камеру днём и вечером.

Режим Super Night — режим ночной фотосъёмки, позволяющий получать качественные ночные кадры с улучшенной цветопередачей и высокой степенью детализации.

Слева обычный режим AI, справа — ночной.

При съёмке следует подождать чуть подольше, пока объектив сформирует кадр, а программные алгоритмы окончательно обработают результат. Что характерно, у Infinix ZERO 20 этот режим поддерживается не только основной, но и фронтальной и даже широкоугольной камерой! При том, даже последняя в нём снимает достаточно хорошо.

AR Съёмка — съёмка с эффектами дополненной реальности, позволяет примерить на себя трехмерные анимированные маски разных мультяшных персонажей. Должно “зайти” детям и тиктокерам.

Короткое видео — режим записи коротких видеороликов, также может пригодиться тиктокерам, а мы идём далее по списку.

Замедленная Съёмка — позволяет записывать замедленные видеоролики, используя основную камеру. В данном режиме камера работает на скорости 120 кадров в секунду, чтобы получить видео с замедлением в четыре раза или на скорости 240 кадров в секунду для восьмикратного замедления.

PRO — режим профессиональной фотосъёмки на основную камеру. Можно вручную выставлять все основные параметры съёмки, включая длительность выдержки, цветочувствительность ISO, баланс белого, дальность фокусировки и так далее. Естественно, конечный результат в большей степени будет зависеть от Ваших навыков и теоретических знаний основ фотографии.

Панорама/Широкое селфи — режим будет называться по разному в зависимости от того, какая камера включена — основная или фронтальная, но принцип работы одинаков: для съёмки широкой сцены придется плавно перемещать смартфон в горизонтальной плоскости слева направо или справа налево.

Качество конечного результата будет сильно зависеть от того, насколько плавно, без тряски и рывков, Вы перемещали камеру.

Документы — очень полезный режим получения цифровых копий документов, используя для этого основную камеру. Отличие от обычной фотосъёмки — программные алгоритмы убирают из кадра всё лишнее, кроме листа документа, а при необходимости ещё и могут скорректировать перспективу и слегка улучшить читаемость текста.

Супермакро — режим макросъёмки мелких объектов с расстояния в 25 мм, для чего используется широкоугольная камера.

Таймлапс — съёмка видеоряда с ускоренным воспроизведением, для чего придется долго стоять неподвижно или использовать штатив. Данный режим поддерживается основной, фронтальной и широкоугольной камерами, максимальное разрешение для всех камер составляет 2K при 30 кадрах в секунду.

Выбор неба — интересный режим, который до этого я нигде не встречал, он позволяет автоматически менять вид неба при съёмке на основную камеру в разрешении 12 Мп.

Можно, например, сделать чистое безоблачное небо, или закат, или звёздную ночь, полнолуние, да хоть звездопад и северное сияние! Стоит отметить такую приятную вещь, что алгоритмы не только меняют сам вид неба в кадре, но и пытаются достаточно неплохо подогнать под него освещение объектов окружающего пейзажа.

В случае со съёмкой небоскрёбов я отметил интересный эффект — алгоритмы часто путают где само небо, а где его отражение на стеклянных поверхностях зданий, благодаря чему на них появляется как бы отражение уже изменённого алгоритмами неба. Тот случай, когда так сразу и не понять — «баг» это был или «фича». А вот где однозначно баг — так это при съёмке ночью. Алгоритмы умеют стабильно работать только с дневным, ну, или хотя бы относительно светлым небом.

Не все режимы съёмки отображаются в прокручиваемой слева направо ленте в приложении камеры, список отображаемых там пунктов можно задать в настройках приложения. Все имеющиеся режимы съёмки доступны только если потянуть вверх нижнюю шторку, да и тут есть нюанс — когда у Вас активирован любой режим съёмки на фронтальную камеру, те режимы, которые не поддерживаются фронтальной камерой, отображаться не будут.

Тестирование производительности смартфона в бенчмарках

Тест в AnTuTu v9.5.2 дал суммарно 382 269 баллов, которые распределились следующим образом.

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CPU: 105 130

Из которых:

Математические операции ЦП: 32 955

Общие алгоритмы ЦП: 18 661

Многоядерный ЦП: 53 514

GPU: 86 239

Из которых:

Refinery — Open GL ES 3.1 + AEP: 35 790

Terracotta — Vulkan: 31 889

Swordsman — Vulkan: 18 560

Тест памяти (MEM): 91 694

Из которых:

Доступ к оперативной памяти: 34 204

Запись/чтение ПЗУ: 14 657

Последовательное считывание ПЗУ: 13 185

Последовательная запись в ПЗУ: 13 809

Произвольный доступ к ПЗУ: 15 839

Пользовательский опыт (UX): 99 206

Из которых:

Безопасность данных: 19 606

Обработка данных: 20 103

Обработка изображений: 25 120

Удобство пользователя: 18 828

Video CTS: 8000

Video Decode: 7549

При прохождении теста смартфон нагрелся с 26 до 30 градусов Цельсия, а его аккумулятор разрядился на 2 %.

Встроенный в AnTuTu тест памяти Storage Test v9.5.2 дал в сумме 44 522 балла, из которых 15 592 за последовательное чтение на скорости до 1019,1 Мб/с, 13 847 баллов за последовательную запись при скорости 905,1 Мб/с, а также 15 083 балла за произвольный доступ к памяти, при этом скорость чтения составила 213,6 Мб/с, а записи — 173,3 Мб/с.

Тестирование функций искусственного интеллекта в AITUTU принесло 79 555 баллов в общем зачёте, из которых:

30 109 за классификацию изображений в тесте Neuro Pilot (7 080 за скорость и 23 029 за точность классификации)

33 046 за распознавание объектов в тесте Neuro Pilot (6 565 за скорость и 26 481 за точность)

16 400 за скорость повышение качества изображения в тесте Super Resolution

Тестирование в Geekbench 5.4.6 дало результат в 550 баллов в одноядерном режиме и 1818 в многоядерном. Тестирование производительности в режиме Vulkan принесло 1574 балла.

Реальный игровой тест

Тут я решил сразу зайти с тузов, так сказать, запустив достаточно требовательные из популярных игр. Для этих целей я выбрал Call of Duty Mobile, PUBG Mobile и Warface Global Operations. Все три игры шли с хорошей скоростью без каких-либо проблем на максимально возможных настройках, которые удалось выставить на данном смартфоне, а именно:

Call of Duty Mobile — установленный пакет ресурсов высокого разрешения, средние настройки качества графики (более высокие были недоступны), загруженные шейдеры.

PUBG Mobile — пакет ресурсов высокого разрешения, высокие настройки графики, включенные тени.

Warface Global Operations — максимальные настройки графики, целевая частота смены кадров — 60 кадров в секунду.

В итоге имеем следующее — да, в некоторых играх, типа того же CoD Mobile будут просто не доступны самые высокие настройки графики, но на средних вы получите плавный и качественный геймплей. PUBG вообще достаточно требовательна к “железу” и на бюджетных смартфонах часто не может продемонстрировать даже на минимальных настройках удобоваримую и стабильную частоту кадров, идёт с заметной “вязкостью”. Менее требовательные к системным ресурсам игры, например Modern Strike Online, World War Heroes и Standoff 2 будут шустро работать на Infinix ZERO 20 даже на самых высоких графических настройках.

Помимо производительности смартфона на игровой опыт также сильно влияет и разрешение экрана. На смартфонах с большим экраном, но с относительно небольшим разрешением, в некоторых играх картинка смотрится как-то коряво и неопрятно, особенно это касается различных спецэффектов. Тут же с этим всё в полном порядке.

Итоговый вердикт

Infinix ZERO 20 — это один из тех «Инфиниксов», которые реально радуют, одним из таких примеров является и упомянутый в обзоре Infinix NOTE 12 2023 (сделанный на базе того же чипа).

Смартфон имеет прямо таки премиальный дизайн и хорошее качество изготовления в целом, шикарный набор камер и режимов съёмки фото и видео, большой AMOLED дисплей высокого разрешения и весьма высокий уровень производительности в достаточно требовательных играх.