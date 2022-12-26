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21 минуту назад

Эксперт Кусков: ограничения со стороны Apple не помешают россиянам пользоваться iPhone

Газета.Ru

Отключение ряда функций Apple на территории России не является критичным для использования гаджетов компании, например, iPhone. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперт оценил эффект от ограничений Apple на пользователей iPhone
Фото: Газета.ruГазета.ru

По словам Кускова, у россиян есть возможность обойтись без функций VoLTE и VoWiFi, которые Apple отказалась внедрить в новую линейку iPhone 14 после ухода с рынка страны.

«Раньше голос всегда уходил либо в 2G, либо 3G, сейчас есть возможность оставаться в LTE, это обеспечивает лучшее качество связи. 60 процентов и более трафика в крупных городах сейчас проходит через LTE. Но и без VoLTE связь в любом случае есть», — заявил Кусков.

При этом эксперт добавил, что можно произвести «некие манипуляции» и самостоятельно поставить на смартфон программное обеспечение, которое будет гарантировать связь через LTE. В случае с VoWiFi такой возможности нет, но, как отметил Кусков, эта технология используется крайне мало — только в тех регионах, где совсем нет никакой связи.

Ранее стало известно о том, что Apple отказалась адаптировать iPhone под российские сети связи после ухода из страны.

Наука и техника,Денис Кусков,Apple,
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