Российские ученые предложили бороться с радиацией борщевиком Сосновского

Сорбенты для очищения воды от радионуклидов можно изготавливать на основе биомассы борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба РНФ. Ядерная энергетика является надежным источником электроэнергии и при этом, при правильном использовании, не загрязняет окружающую среду. Одним из факторов загрязнения окружающей среды могут быть радионуклиды — радиоактивные элементы, образующиеся в результате ядерных реакций. По этой причине ядерной промышленности необходимы эффективные методы очистки воды от них. Специалисты ФИЦ "Коми научный центр Уральского отделения РАН" и их коллеги из других университетов выяснили, что борщевик Сосновского может служить сырьем для создания эффективного сорбента для радиоактивных материалов. Из его биомассы ученые создали наноуглеродный материал, добавив к растению природный и технический лигнин - полимер, которые делает деревья твердыми. Авторы получили пористый сорбционный материал из смеси порошков исходных растительных биополимеров с добавкой окислителя, используя новейшую технологию самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, то есть синтезировали фильтрующий материал, которому придали пористую структуру с помощью обработки соединениями азота и охлаждения. Эксперименты показали, что новый наноуглеродный адсорбент хорошо удерживает уран. Так, около 70% этих радионуклидов не вымывается ни водой, ни другими растворителями. Также ученые выяснили, что такой материал способен адсорбировать микотоксин Т-2 — продукт жизнедеятельности плесневых грибов, который может накапливаться в зерновых, фруктах, овощах, орехах и вызвать серьезные заболевания. Помимо очистки среды от опасных материалов, новая технология позволит с пользой сократить биомассу этого растения, сок которого может вызвать серьезные ожоги у людей и животных. Ранее в НИУ ВШЭ смоделировали возникновение "волн-убийц" в стоячих волнах.