Российскую ОС «Ред ОС» предустановят на компьютеры Inferit

Российский производитель компьютерной техники Inferit (бывшая Softline Computers) в начале 2023 года представит компьютеры, моноблоки и ноутбуки с предустановленной операционной системой "Ред Ос", сообщили в пресс-службе компании.

"Компания Inferit (ГК Softline) и компания "Ред софт" анонсировали выход на российский рынок компьютеров, моноблоков, ноутбуков и серверов российского бренда Inferit с предустановленной операционной системой "Ред ОС", - отметили в пресс-службе.

Оборудование предназначено для крупных корпораций с государственным участием, субъектов среднего и малого предпринимательства и физических лиц, уточнили в компании. Компьютеры Inferit будут доступны в форм-факторах Micro, Mini, Slim и Dekstop. Линейка моноблоков состоит из решений Inferit Apex диагональю 23,8’и 27’ дюймов и Inferit Versa 23,8’. Также в линейку войдут ноутбуки Inferit Base 15.6’, Inferit Nova 15.6’ и Inferit Enox 14.1’.