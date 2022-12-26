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1 час назад

Российскую операционную систему "Ред ОС" предустановят на отечественные компьютеры Inferit

ТАСС

Российский производитель компьютерной техники Inferit (бывшая Softline Computers) в начале 2023 года представит компьютеры, моноблоки и ноутбуки с предустановленной операционной системой "Ред Ос", сообщили в пресс-службе компании.

Российскую ОС «Ред ОС» предустановят на компьютеры Inferit
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Компания Inferit (ГК Softline) и компания "Ред софт" анонсировали выход на российский рынок компьютеров, моноблоков, ноутбуков и серверов российского бренда Inferit с предустановленной операционной системой "Ред ОС", - отметили в пресс-службе.

Оборудование предназначено для крупных корпораций с государственным участием, субъектов среднего и малого предпринимательства и физических лиц, уточнили в компании. Компьютеры Inferit будут доступны в форм-факторах Micro, Mini, Slim и Dekstop. Линейка моноблоков состоит из решений Inferit Apex диагональю 23,8’и 27’ дюймов и Inferit Versa 23,8’. Также в линейку войдут ноутбуки Inferit Base 15.6’, Inferit Nova 15.6’ и Inferit Enox 14.1’.

Линейка программно-аппаратных комплексов станет доступной в начале 2023 год.

"Ред софт" также планирует выпустить мобильную операционную систему "Ред ОС М", которая будет поддерживать приложения для других операционных систем, например, Android.

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