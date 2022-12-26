Блогер показал секретный трюк с iPhone и Apple Watch

Блогер с никнеймом @paul.hacker7 опубликовал в TikTok видеоролик, на котором можно увидеть нестандартное взаимодействие между смартфоном iPhone и смарт-часами Apple Watch. На это обратил внимание Telegram-канал «Эксплойт».

На видео Apple Watch без ремешка как будто «приклеиваются» к краю iPhone и плавно передвигаются по его корпусу, при этом вращаясь. Сообщается, что такой эффект может возникать из-за металлической рамки смартфона и магнитов внутри корпуса смарт-часов.

На момент публикации материала ролик собрал 25 млн просмотров и 2 млн лайков.