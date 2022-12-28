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22 минуты назад

Microsoft вернула россиянам возможность скачивания операционной системы Windows

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Россияне снова могут скачать и установить операционные системы Windows 11, Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7 американской корпорации Microsoft, сообщают информационные агентства.

Microsoft вернула россиянам возможность скачивания операционной системы Windows
Фото: ТАССТАСС

Страница для скачивания доступна на русском языке без VPN. Также на сайте Microsoft предлагается скачать специального помощника по установке, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре Microsoft ввела ограничения для россиян на обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11. Обновление оставалось возможным при использовании VPN.

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