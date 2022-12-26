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1 час назад

Без TMP, учётки Microsoft и интернета: появился обходной способ установки Windows 11

Ferra.ru

В мае Microsoft сделала подключение к интернету и наличие учётной записи Microsoft обязательными для установки Windows 11 22H2. Теперь инструмент Ventoy добавил способ обхода этих требований (как и TMP).

Появился обходной способ установки Windows 11
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ventoy используется для создания загрузочной флешки с Windows. В последней версии 1.0.86 появились пути обхода вышеописанных требований.

Чтобы обойти требования наличия аккаунта, нужно добавить VTOY_WIN11_BYPASS_NRO в плагин глобального управления при установке Windows 11. Также нужно установить VTOY_WIN11_BYPASS_CHECK и VTOY_WIN11_BYPASS_NRO активными по умолчанию.

Скачать Ventoy можно с официального сайта.

Наука и техника,Microsoft,
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