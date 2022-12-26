Появился обходной способ установки Windows 11

В мае Microsoft сделала подключение к интернету и наличие учётной записи Microsoft обязательными для установки Windows 11 22H2. Теперь инструмент Ventoy добавил способ обхода этих требований (как и TMP).
Ventoy используется для создания загрузочной флешки с Windows. В последней версии 1.0.86 появились пути обхода вышеописанных требований.
Чтобы обойти требования наличия аккаунта, нужно добавить VTOY_WIN11_BYPASS_NRO в плагин глобального управления при установке Windows 11. Также нужно установить VTOY_WIN11_BYPASS_CHECK и VTOY_WIN11_BYPASS_NRO активными по умолчанию.
Скачать Ventoy можно с официального сайта.