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1 час назад

ОДК начала летные испытания двигателя ПД-8

ТАССиещё 1

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) Ростеха приступила к испытаниям двигателя ПД-8, который будет использоваться для пассажирского лайнера SSJ New и самолета-амфибии Бе-200. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.

ОДК начала летные испытания двигателя ПД-8
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха начала летные испытания двигателя ПД-8, предназначенного для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ New и самолета-амфибии Бе-200", - отмечается в сообщении.

Силовая установка проходит испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

По словам вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, двигатель ПД-8 - проект, успешная реализация которого позволит обеспечить технологическую независимость России на десятилетия вперед.

"В кооперации по проекту задействованы многотысячные коллективы российских предприятий металлургической, радиоэлектронной, химической и машиностроительной отраслей. В полной мере используется научно-технический задел, сформированный при работе над двигателем ПД-14. Работа над двигателем идет в соответствии с графиком, это позволяет планировать получение сертификата типа в 2023 году", - отметил Мантуров.

Двигатель ПД-8 разрабатывают для самолета SSJ 100 и самолета-амфибии Бе-200. Премьерный показ газогенератора этого двигателя состоялся на МАКС-2021, который прошел в подмосковном Жуковском. Концепцией ПД-8 заложено создание семейства современных газотурбинных двигателей с возможностью улучшения удельного расхода топлива и снижения стоимости жизненного цикла. Ранее первый замглавы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в интервью ТАСС сообщал, что перспективный российский двигатель ПД-8 получит сертификат в 2023 году.

Наука и техника,Владимир Артяков,Денис Мантуров,Объединенная двигателестроительная корпорация,Ростех,Минпромторг,
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