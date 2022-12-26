ОДК начала летные испытания двигателя ПД-8

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) Ростеха приступила к испытаниям двигателя ПД-8, который будет использоваться для пассажирского лайнера SSJ New и самолета-амфибии Бе-200. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.

"Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха начала летные испытания двигателя ПД-8, предназначенного для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ New и самолета-амфибии Бе-200", - отмечается в сообщении.

"В кооперации по проекту задействованы многотысячные коллективы российских предприятий металлургической, радиоэлектронной, химической и машиностроительной отраслей. В полной мере используется научно-технический задел, сформированный при работе над двигателем ПД-14. Работа над двигателем идет в соответствии с графиком, это позволяет планировать получение сертификата типа в 2023 году", - отметил Мантуров.

Двигатель ПД-8 разрабатывают для самолета SSJ 100 и самолета-амфибии Бе-200. Премьерный показ газогенератора этого двигателя состоялся на МАКС-2021, который прошел в подмосковном Жуковском. Концепцией ПД-8 заложено создание семейства современных газотурбинных двигателей с возможностью улучшения удельного расхода топлива и снижения стоимости жизненного цикла. Ранее первый замглавы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в интервью ТАСС сообщал, что перспективный российский двигатель ПД-8 получит сертификат в 2023 году.