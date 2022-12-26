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1 час назад

Зарядка на 165 Вт и подэкранная камера: представлены передовые игровые смартфоны Red Magic 8 Pro

Ferra.ruиещё 2

Сегодня представили игровые смартфоны Nubia RedMagic 8 Pro и RedMagic 8 Pro+. Они могут похвастаться топовым процессором Snapdragon 8 Gen 2, быстрой зарядкой и другими любопытными функциями.

Представлены передовые игровые смартфоны Red Magic 8 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новые игровые телефоны не имеют каких-либо вырезов или выемок в верхней части. Фронтальная камера у них расположена под экраном. Датчик изображения тут 16-мегапиксельный.

С точки зрения технических характеристик, самым большим различием между двумя телефонами является аккумулятор и технология быстрой зарядки. Red Magic 8 Pro+ оснащён батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 165 Вт. А вот у Red Magic 8 Pro аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

Оба смартфона оснащены SoC Snapdragon 8 Gen 2. Компания также модернизировала внутреннюю систему охлаждения под названием ICE 11.0 со встроенным вентилятором и воздуховодом. На передней панели находится 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+. Поддерживаются частота обновления 120 Гц и частота дискретизации касания 960 Гц. На гранях корпуса размещены сенсорные триггеры с частотой опроса 520 Гц.

Цены на Red Magic 8 Pro+ стартуют с 5199 юаней (около 51 тысячи рублей по текущему курсу). На Red Magic 8 Pro — с 3999 юаней (примерно 39 тысяч рублей).

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