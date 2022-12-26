Представлены передовые игровые смартфоны Red Magic 8 Pro

Сегодня представили игровые смартфоны Nubia RedMagic 8 Pro и RedMagic 8 Pro+. Они могут похвастаться топовым процессором Snapdragon 8 Gen 2, быстрой зарядкой и другими любопытными функциями.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Новые игровые телефоны не имеют каких-либо вырезов или выемок в верхней части. Фронтальная камера у них расположена под экраном. Датчик изображения тут 16-мегапиксельный.

С точки зрения технических характеристик, самым большим различием между двумя телефонами является аккумулятор и технология быстрой зарядки. Red Magic 8 Pro+ оснащён батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 165 Вт. А вот у Red Magic 8 Pro аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

Оба смартфона оснащены SoC Snapdragon 8 Gen 2. Компания также модернизировала внутреннюю систему охлаждения под названием ICE 11.0 со встроенным вентилятором и воздуховодом. На передней панели находится 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+. Поддерживаются частота обновления 120 Гц и частота дискретизации касания 960 Гц. На гранях корпуса размещены сенсорные триггеры с частотой опроса 520 Гц.