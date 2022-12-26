Что такое VoLTE: протокол связи, который Apple отключила в России

Появилась информация о том, что после ухода Apple с российского рынка отечественные операторы связи не смогут поддерживать протоколы VoLTE и VoWiFi для iPhone 14. Как сообщают представители операторов, это связано из-за ограничений со стороны Apple. VoWiFi на импортных iPhone 14 не работает в принципе, тогда как VoLTE можно включить — но без гарантий, что она будет работать эффективно. «РИА Новости» рассказывает, в чем суть технологии.

Фото: Apple Apple

VoLTE (Voice over LTE) — это технология, которая позволяет передавать сигналы голосовой связи через протокол LTE во время обычных телефонных звонков. Она впервые появилась еще в 2014 году, но быстро распространилась по всему миру: в России VoLTE начал работать в 2015-м на операторах «Билайн и «МТС». Через два года к ним присоединились Tele2, «Мегафон» и другие операторы связи.

Сейчас VoLTE поддерживается во всех регионах страны, где работают LTE-4G и есть необходимое оборудование. Что касается марок мобильных телефонов, которые поддерживают технологию, то среди них числятся Samsung, Huawei, Xiaomi, LG и многие другие, причем как в бюджетном сегменте, так и в премиальном.

На фоне обычной связи VoLTE предоставляет следующие преимущества.

Отсутствие задержки перед звонком.

Повышенное качество звука.

Возможность пользоваться высокоскоростным интернетом во время звонка.

Связь без прерываний или задержек.

Поддержка конференц-звонков без вспомогательных приложений.

Тем не менее, технология также имеет ряд недостатков.