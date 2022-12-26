В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
15 минут назад

Что такое VoLTE: протокол связи, который Apple отключила в России

Мария Иванова

Появилась информация о том, что после ухода Apple с российского рынка отечественные операторы связи не смогут поддерживать протоколы VoLTE и VoWiFi для iPhone 14. Как сообщают представители операторов, это связано из-за ограничений со стороны Apple. VoWiFi на импортных iPhone 14 не работает в принципе, тогда как VoLTE можно включить — но без гарантий, что она будет работать эффективно. «РИА Новости» рассказывает, в чем суть технологии.

Что такое VoLTE, протокол связи, который Apple отключила в России
Фото: AppleApple

VoLTE (Voice over LTE) — это технология, которая позволяет передавать сигналы голосовой связи через протокол LTE во время обычных телефонных звонков. Она впервые появилась еще в 2014 году, но быстро распространилась по всему миру: в России VoLTE начал работать в 2015-м на операторах «Билайн и «МТС». Через два года к ним присоединились Tele2, «Мегафон» и другие операторы связи.

Сейчас VoLTE поддерживается во всех регионах страны, где работают LTE-4G и есть необходимое оборудование. Что касается марок мобильных телефонов, которые поддерживают технологию, то среди них числятся Samsung, Huawei, Xiaomi, LG и многие другие, причем как в бюджетном сегменте, так и в премиальном.

На фоне обычной связи VoLTE предоставляет следующие преимущества.

  • Отсутствие задержки перед звонком.
  • Повышенное качество звука.
  • Возможность пользоваться высокоскоростным интернетом во время звонка.
  • Связь без прерываний или задержек.
  • Поддержка конференц-звонков без вспомогательных приложений.

Тем не менее, технология также имеет ряд недостатков.

  • VoLTE не поддерживается на старых телефонах.
  • Пока что зона покрытия VoLTE ограничена.
  • Повышенное энергопотребление.
  • Поддержка лишь одной SIM-карты даже при наличии нескольких.
  • Для идеального качества звука оба телефона должны поддерживать VoLTE.
Наука и техника,Вымпелком,Мегафон,Tele2,МТС,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители