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53 минуты назад

LG представила самую продвинутую камеру для "смартфонов будущего"

Газета.Ru

Компания LG анонсировала модуль камеры с рекордным оптическим увеличением, который будет использоваться в будущих смартфонах. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

LG представила самую продвинутую камеру для «смартфонов будущего»
Фото: LGLG

Официальная презентация состоится на выставке CES 2023 в Лас-Вегасе, которая стартует 5 января 2023 года. Сообщается, что объектив от LG может обеспечить 9-кратное оптическое приближение без какой-либо потери качества. Это стало возможным благодаря технологии, которая перемещает объектив камеры вперед и назад для лучшей фокусировки. Для сравнения, у актуального флагмана Apple iPhone 14 Pro присутствует лишь 3-кратный оптический зум.

Кроме того, как отметил производитель, сам модуль является крайне компактным и не будет сильно выпирать из корпуса смартфона. Также он будет создан таким образом, чтобы минимизировать эффект размытия, связанный с тремором рук, и сделать снимки еще четче.

Ранее в сети появились подробности о камере нового смартфона от Google. Сообщается, что Google Pixel 8 получит 50-мегапиксельную камеру с большим сенсором от Samsung, который поддерживает технологию Staggered HDR.

Наука и техника,Mail.ru Group,Google,Apple,
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