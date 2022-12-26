LG представила самую продвинутую камеру для "смартфонов будущего"

Компания LG анонсировала модуль камеры с рекордным оптическим увеличением, который будет использоваться в будущих смартфонах. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Фото: LG LG

Официальная презентация состоится на выставке CES 2023 в Лас-Вегасе, которая стартует 5 января 2023 года. Сообщается, что объектив от LG может обеспечить 9-кратное оптическое приближение без какой-либо потери качества. Это стало возможным благодаря технологии, которая перемещает объектив камеры вперед и назад для лучшей фокусировки. Для сравнения, у актуального флагмана Apple iPhone 14 Pro присутствует лишь 3-кратный оптический зум.

Кроме того, как отметил производитель, сам модуль является крайне компактным и не будет сильно выпирать из корпуса смартфона. Также он будет создан таким образом, чтобы минимизировать эффект размытия, связанный с тремором рук, и сделать снимки еще четче.